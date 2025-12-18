Yozgat'ta izinsiz kazı yapan zanlı gözaltına alındı
Yozgat'ın Kuşçu köyünde izinsiz kazı yapan O.G., jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan malzemeler de ele geçirildi.
Yozgat'ta izinsiz kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kuşçu köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, O.G'yi kazı yaptığı sırada suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramada, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel