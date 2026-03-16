Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 5 zanlı suçüstü yakalandı
Yozgat'ta Jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan beş şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Olay, Karabıyık köyünde gerçekleşti ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Karabıyık köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, E.B.N, D.N, E.C.Ö, S.İ. ve A.İ'yi suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramalarda, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik