Yozgat'ta İzinsiz Kazı Yapan 2 Zanlı Gözaltında
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde izinsiz kazı yaparken yakalanan 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazı alanında kullanılan malzemelere el konuldu.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kaçak kazı yapıldığı belirlenen Halıköy beldesi mevkisine giden ekipler, İ.S. ve İ.E.S'yi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramalarda, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel