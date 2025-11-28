Yozgat'ta İşçilere Siber Farkındalık Eğitimi Verildi

Yozgat'ta bir fabrikada çalışan işçilere yönelik siber farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilinçli internet kullanımını sağlamak ve siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim düzenledi.

Bir fabrikada gerçekleşen eğitimde işçilere, güvenli internet kullanımı, oltalama yöntemleri ve korunma yolları, parola ve hesap güvenliği, dijital bağımlılık, yasa dışı bahis ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verildi.