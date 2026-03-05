Haberler

Yozgat'ta ilkokul öğrencilerine deprem tatbikatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta, öğrencilerde farkındalık oluşturmak maksadıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Yozgat'ta, öğrencilerde farkındalık oluşturmak maksadıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu'nda düzenlenen tatbikat öncesi öğrencilere deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta, siren sesiyle birlikte öğrenciler ve personel "çök-kapan-tutun" kuralını uyguladı.

Öğrenciler binadan tahliye edildikten sonra, senaryo gereği sınıfta kalan 3 öğrenci ve yaralanan 1 personel, görevliler tarafından bina dışındaki güvenli alana taşındı.

Başarıyla gerçekleştirilen tatbikata, 17 MEB AKUB personeli, 24 öğretmen, 7 yardımcı personel ve 393 öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber

Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu

Başlarından füze yağan çifte yöneltilen soru olay oldu
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza

Bu pankartın bedeli ağır oldu
Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar

Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu

Başlarından füze yağan çifte yöneltilen soru olay oldu
Paylaştığı videoya bakın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı olun' mesajı

Erdoğan'dan "Akıllı olun" mesajı
Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip 'Ben de varım' dedi

Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip "Ben de varım" dedi