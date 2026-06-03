Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi, tedavi altına alındı.
P.Ö'nün kullandığı 06 JZ 007 plakalı otomobil, Yozgat-Kayseri kara yolu Sarıkaya Kavşağı'nda, M.E. idaresindeki 66 NH 840 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sait Çelik