Yozgat'ta ikametinde kenevir yetiştiren zanlı yüksek elektrik tüketiminden tespit edildi

Yozgat'ta evinde kenevir yetiştiren şüpheli, yüksek elektrik tüketiminden tespit edilerek gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ürettiğinden şüphelendikleri A.D'yi takibe aldı.

Çalışmalarda şüphelinin iki ikamet adresi kullandığını tespit eden ekipler, adreslerden birindeki yüksek elektrik tüketimini değerlendirerek operasyon düzenledi.

Operasyonda, evde kenevir yetiştirmek için özel ortam oluşturulduğu ve bu amaçla kabin ile çeşitli ekipmanların kullanıldığı belirlendi.

İki ikamette yapılan aramalarda, 221 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, yaklaşık 9 bin Hint keneviri tohumu, 33 sıvı gübre, 2 koku önleyici jel, 5 esrar öğütücü ve 6 ölçüm cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA