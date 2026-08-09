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Yozgat'ta hububat hasadı dronla görüntülendi

Yozgat'ta hububat hasadı dronla görüntülendi
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Akdağmadeni'nde gün doğumuyla başlayan hububat hasadı, çiftçilerin yoğun mesaisiyle sürüyor. Buğday, arpa ve fiğ biçen biçerdöverler, ürünleri traktörlerle depolara taşıyor. Tarlalardaki hareketlilik dronla kaydedildi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde gün doğumuyla başlayan hububat hasadı dronla görüntülendi.

İlçede olgunlaşan ürünlerini hasat etmek için sabah erkenden tarlanın yolunu tutan çiftçiler, gün boyu yoğun mesai harcıyor.

Buğday ve arpanın yanı sıra bazı bölgelerde fiğ hasadının yapıldığı ilçede, biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle başlayan çalışmaları çiftçiler de ürünlerinin başında takip ediyor.

Biçilen ürünler, biçerdöverlerden traktör römorklarına boşaltılarak depolara ve alım noktalarına taşınıyor.

Günün ilk ışıklarıyla başlayan hasat mesaisi, geniş tarım arazilerinde gün batımına kadar devam ediyor.

Gün doğumuyla tarlalardaki hareketlilik, biçerdöverlerin çalışması ve traktörlerin ürün taşıması dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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