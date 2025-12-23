Yozgat'ta cezaevinden firar eden 2 hükümlü yakalandı
Yozgat'ta açık ceza infaz kurumundan firar eden ve aranan 2 hükümlü, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Hükümlüler tekrar cezaevine teslim edildi.
Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.A. ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'nin firar etmesi üzerine çalışma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, hükümlüler kent merkezindeki arkadaşlarının evinde yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel