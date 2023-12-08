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Yozgat'ta Filistin'e Destek Sergisi Açıldı

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Yozgat'ta Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla 'Savaşın çocukları' konulu yağlı boya resim sergisi düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, öğrencilere duyarlılık gösterdikleri için teşekkür etti.

Yozgat'ta Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla "Savaşın çocukları" konulu yağlı boyar resim sergisi açtı.

Eski askerlik şubesi binasındaki serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Filistin'de yaşananlara duyarlılık gösteren öğrencilere teşekkür etti.

Bütün çocukların mutlu olması gerektiğini belirten Altınkaynak, "Hiçbirimize Allah böyle acılar yaşatmasın, dünya barış içinde yaşasın. Duyarlılık göstererek bu resimleri yapan öğrencilerimize, öğretmenimize, okul müdürümüze ve onlara destek olan velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Sergi 4 gün açık kalacak.

Kaynak: AA / Güncel

Nida Tüfekçi Filistin İsrail Yozgat Sanat Uluslararası İlişkiler Eğitim Güncel Haberler

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