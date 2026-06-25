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Yozgat POMEM'de 826 polis adayı mezun oldu

Yozgat POMEM'de 826 polis adayı mezun oldu
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Yozgat POMEM'de eğitimini tamamlayan 826 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende şehit polis memuru İdris Büyükdönmez'in oğlu Muhammet Ali Büyükdönmez de mezun olarak duygusal anlar yaşattı.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 826 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

POMEM bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra dönem birincisi Orkun Gülen, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Yozgat POMEM Müdürü Mustafa Tokay, törende, Polis Akademisi'nin kurulduğundan bu yana adaleti ve hukukun üstünlüğünü ilke edinen, devletine, vatanına, milletine ve bayrağına bağlı, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için özünü budaktan esirgemeyen binlerce polis yetiştirdiğini söyledi.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 1997 yılında kurulmasının ardından bugüne kadar 14 bin 193 öğrenci yetiştirdiğini belirten Tokay, "Hürriyet ve istikbal teminatı genç polislerimiz şartlar ne olursa olsun dün olduğu gibi bugün de kanunlar çerçevesinde kendilerine verilen görevlerini layıkıyla yerine getirirken yılmadan, yorulmadan aziz milletimizin hizmetinde olacaklardır. Bu bilinçle yetiştirdiğimiz meslektaşlarımız temel hak ve özgürlüklerin korunmasında, üstün yetenek göstererek tüm halkımızın gönlünde hak ettikleri yeri alacak." diye konuştu.

Konuşmanın ardından 826 polis adayı, yemin ederek mezuniyet sevinci yaşadı.

Törenin ardından aileleriyle hasret gideren bazı polis adayları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Programda, 2017 yılında Bursa'nın Gemlik ilçesinde görev yaptığı adliye binası girişinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru İdris Büyükdönmez oğlu Muhammet Ali Büyükdönmez de mezun oldu.

Anne Ayla Büyükdönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun mezun olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Oğlunun babasından bayrağı devraldığını belirten Büyükdönmez, vatana hayırlı bir evlat yetiştirdiğini, sancağın artık oğlunda olduğunu ifade etti.

Şehit polis memurunun kızları Tuğba Nur Yurtoğlu ve Şerife Tuğçe Özdemir de kardeşlerinin babalarının izinden giderek polis olmasından gurur duyduklarını dile getirdi.

Törene, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, il protokülü ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik
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