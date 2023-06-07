Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
B.Ş. idaresindeki 06 TAC 70 plakalı otomobil, Yerköy- Ankara kara yolu Sekili köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Y.Ş. ağır yaralandı.
Sürücü, sağlık ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine, Y.Ş. ise Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ferhat Kayhan - Güncel