Haberler

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında ele geçirilen 7 cep telefonu ve 4 SIM kart ile birlikte terörle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerinin tespitine ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 5 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu ile 4 SIM kart ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 4 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Diğer zanlı ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

