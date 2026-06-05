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Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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Yozgat'ın Saraykent ilçesinde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu H.A.N. operasyonla yakalandı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik
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