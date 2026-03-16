Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı, başka iki yabancı uyruklu kaçak da yakalandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen M.H. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada, çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Öte yandan, aynı evde kalan ve ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu M.E.C. ve M.N.H. de gözaltına alındı.

M.H'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin sorgularının ardından Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik
