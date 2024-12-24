Yozgat'ta Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda, çocukların daha iyi korunması ve haklarının gözetilmesi için alınacak tedbirler ele alındı.

Kurumların çalışma, usul ve esaslarının değerlendirildiği toplantıda Vali Özkan, kurumlar arası koordinasyonun önemine değindi.

Özkan, çocukların geleceği için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.