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Yozgat'ta biçerdöver ve traktör denetimi

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Yozgat'ta jandarma ekiplerince biçerdöver ve traktörlere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.

Yozgat'ta jandarma ekiplerince biçerdöver ve traktörlere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, tarım sezonunda meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Sarıkaya Akdağmadeni kara yolunda biçerdöver ve traktör sürücülerini denetledi.

Denetimlerde sürücülere, G sınıfı sürücü belgesiyle araç kullanılması, gece saatlerinde trafiğe çıkılmaması, yangın söndürme tüpü bulundurulması, biçerdöver tablalarının kara yolunda takılı halde taşınmaması ile reflektör ve görünürlüğü artıran ekipmanların kullanılması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kontrollerde, G sınıfı sürücü belgesi olmadan biçerdöver kullandığı belirlenen bir sürücüye 11 bin 629 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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