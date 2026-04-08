Yozgat'ta çıkan kavgada 1 kişi öldü

Yerköy ilçesinde ortaya çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan bir kişi, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haşim Kılıç Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde H.S. ile Ç.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.S. bıçakla Ç.Ş'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ç.Ş, kaldırıldığı Yerköy Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: AA / Ferhat Kayhan
