Yozgat'ta Aşure Etkinliği: Barış ve Kardeşlik Mesajı Verildi

Yozgat'ta Aşure Etkinliği: Barış ve Kardeşlik Mesajı Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliği yoğun ilgi gördü. Ecdada Vefa Derneği Başkanı Hamdi Yüksel, etkinlikte barış ve kardeşlik mesajları verdi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda bu yıl 6'ncısı düzenlenen etkinlik, dua ile başladı. Aşure kazanlarının başında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşan Ecdada Vefa Derneği Başkanı Hamdi Yüksel, ülkenin içinde bulunduğu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Terör belasının bir an önce sona ermesini diliyorum." dedi.

Muharrem ayının toplumsal barışa katkı sağlaması gerektiğine dikkati çeken Yüksel, "Muharrem ayı toplumsal barış ve kardeşlik duygularının gelişmesi için de önemlidir. Bu ay matem ayı olmakla beraber, geleceğe yönelik kardeşlik ve barış tohumlarının atılması gereken bir aydır. Bu duygu ve düşüncelerle Muharrem ayının bütün İslam alemine mübarek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
Cesedi valizde bulunan Ayşe Tokyaz'ın ikizinden kan donduran sözler

Cesedi valizde bulunan Ayşe Tokyaz'ın ikizinden kan donduran sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir Ezildi'nin görkemli düğününde adeta altın yağdı

Düğünde cil cil altın takıldı, değeri ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.