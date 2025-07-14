Yozgat'ta Aşure Etkinliği: Barış ve Kardeşlik Mesajı Verildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda bu yıl 6'ncısı düzenlenen etkinlik, dua ile başladı. Aşure kazanlarının başında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşan Ecdada Vefa Derneği Başkanı Hamdi Yüksel, ülkenin içinde bulunduğu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Terör belasının bir an önce sona ermesini diliyorum." dedi.

Muharrem ayının toplumsal barışa katkı sağlaması gerektiğine dikkati çeken Yüksel, "Muharrem ayı toplumsal barış ve kardeşlik duygularının gelişmesi için de önemlidir. Bu ay matem ayı olmakla beraber, geleceğe yönelik kardeşlik ve barış tohumlarının atılması gereken bir aydır. Bu duygu ve düşüncelerle Muharrem ayının bütün İslam alemine mübarek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.