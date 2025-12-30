Haberler

Yozgat'ta Arabaşı Hamuru Yutma Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı

Yozgat'ta Arabaşı Hamuru Yutma Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Arabaşı Hamuru Yutma Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmaya katılanlardan Edanur Karabel birinci, Adem Yorulmaz ikinci, Serhat Yolcu üçüncü oldu.

Yozgat Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Arabaşı Hamuru Yutma Yarışması'nda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmada, sosyal medyada paylaşılan videolar arasında en fazla beğeniyi alan Edanur Karabel birinci olurken, Adem Yorulmaz ikinciliği, Serhat Yolcu ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışmaya katılan çocuklardan Muhammed Enes Demir de jüri özel ödülüne layık görüldü.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Yozgat Valiliği binasında düzenlenen törenle Vali Mehmet Ali Özkan tarafından verildi.

Vali Özkan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmaya katılanları tebrik ederek, Arabaşının Yozgat'ın önemli kültürel değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin kentin gastronomi kültürünün tanıtımına katkı sağladığını belirten Özkan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
İsrail'in tartışma yaratan kararının ardından Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi

İsrail'in tartışma yaratan kararı sonrası soluğu Türkiye'de aldılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular