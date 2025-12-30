Yozgat'ta Arabaşı Hamuru Yutma Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı

Yozgat Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Arabaşı Hamuru Yutma Yarışması'nda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmada, sosyal medyada paylaşılan videolar arasında en fazla beğeniyi alan Edanur Karabel birinci olurken, Adem Yorulmaz ikinciliği, Serhat Yolcu ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışmaya katılan çocuklardan Muhammed Enes Demir de jüri özel ödülüne layık görüldü.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Yozgat Valiliği binasında düzenlenen törenle Vali Mehmet Ali Özkan tarafından verildi.

Vali Özkan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmaya katılanları tebrik ederek, Arabaşının Yozgat'ın önemli kültürel değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin kentin gastronomi kültürünün tanıtımına katkı sağladığını belirten Özkan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.