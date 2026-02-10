Haberler

Yozgat'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Yozgat'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Çapanoğlu Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın 7'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadın ve 2 çocuğa sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yozgat'ta 8 katlı apartmanın 7'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Yolu Çapanoğlu Mahallesi'nde bulunan apartmanın 7'nci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, Yozgat Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen kadın ve 2 çocuğuna ambulansta müdahale etti.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Köylüleri şaşkına uğratan hayvan! Çoban köpekleri anında parçaladı

Köylüleri şaşkına uğratan hayvan! Çoban köpekleri anında parçaladı
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Elinizi çabuk tutun! Anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...
Japonya'nın en yaşlı erkeği 111 yaşında öldü

Japonya'nın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti