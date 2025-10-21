Haberler

Yozgat'ta 'Ak Çam Konaklamalı Orman Parkı' Projesi Başladı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, turizm potansiyelini artırmak amacıyla hayata geçirilen 'Ak Çam Konaklamalı Orman Parkı' projesinde ilk etap saha çalışmaları başladı. Projede konaklama tesisleri, restoranlar ve doğa aktiviteleri yer alacak.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından ilçeyi turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek amacıyla hayata geçirilen "Ak Çam Konaklamalı Orman Parkı" projesinde ilk etap saha çalışmaları başladı.

Akdağmadeni Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında planlaması yapılan proje kapsamında, 500 dönümlük alanda konaklama tesisleri, restoran, kamp ve karavan alanları, gökyüzü izleme parkı, yürüyüş rotaları ile etkinlik ve festival alanları oluşturulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, proje sahasında yaptığı incelemede, ilçenin turizm potansiyelini değerlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yalçın, "Ak Çam Konaklamalı Orman Parkı sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda doğa sporlarından gökyüzü gözlemine kadar birçok farklı aktiviteyi bir arada sunacak, dört mevsim turizmi mümkün kılacak bir yaşam merkezi olacak." ifadesini kullandı.

Projenin ilk etabında yol açma ve genişletme çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Yalçın, yatırımın tamamlanmasıyla ilçenin turizmde önemli bir aşama kaydedeceğini aktardı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
