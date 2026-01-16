Haberler

Yozgat'ta öğrenciler karnelerini aldı

Güncelleme:
Yozgat'ta düzenlenen törende, Vali Mehmet Ali Özkan, 447 okulda öğrenim gören 65 bin 505 öğrenciye karnelerini takdim etti. Özkan, öğrencilere sağlıklı bir yarıyıl tatili diledi.

Yozgat'ta 65 bin 505 öğrenciye karneleri verildi.

Fatma Temel İlkokulunda düzenlenen törene katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilere karneleri verdi.

Vali Özkan, törende yaptığı açıklamada, 237 okul öncesi eğitim kurumu, 171 ilkokul, 143 ortaokul ve 94 lise olmak üzere toplam 447 okulda öğrenim gören 65 bin 505 öğrencinin yarıyılı tamamlayarak karnelerini aldığını söyledi.

Karnelerini alan öğrencileri tebrik eden Özkan, yarıyıl tatilinin kar yağışıyla kış ortamında güzel geçmesini temenni etti.

Öğrencilerin bir yandan gezip eğlenirken bir yandan da kitap okumayı ihmal etmemeleri gerektiğini belirten Özkan, öğrencilere sağlıklı ve güzel bir tatil dileyerek, fedakarca çalışan öğretmenlere ve eğitim personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
