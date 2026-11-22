Yozgat'ta 50 öğretmen Öğretmenler Günü'nde Çamlık Milli Parkı'nda yürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yozgat'ta öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Çamlık Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. "Doğayla Sağlıkla" temasıyla bir araya gelen 50 öğretmen, yürüyüş boyunca milli parkın doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.
Yozgat'ta öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Çamlık Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
"Doğayla Sağlıkla" temasıyla bir araya gelen 50 öğretmen, Çamlık Milli Parkı'nda yürüyüş yaptı.
Doğayla iç içe vakit geçiren öğretmenler, yürüyüş boyunca milli parkın doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Türk ve öğretmenler katıldı.
Kaynak: AA