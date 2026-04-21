Yozgat'ta kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Yozgat'ta kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Boğazlıyan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 40 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 40 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye kargo yoluyla kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları Ü.K. ve D.A'nın ilçede kaçak tütün satışı yaptığını tespit etti.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 40 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ü.K. ve D.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik
