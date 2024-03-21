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Yozgat'ta 30 Bin Fidan Dağıtıldı

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Yozgat'ta 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında kent genelinde 30 bin fidan dağıtıldı.

Kent merkezinde eski Askerlik Şube Başkanlığı önünde düzenlenen fidan dağıtım törenine katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Orman Genel Müdürlüğüne, Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ve çalışanlarına teşekkür etti.

Özkan, il genelinde vatandaşlara 30 bin fidan dağıtıldığını belirterek, "Vatandaşlarımız, aldıkları bu fidanları toprakla buluşturarak baharın bereketine katkı sunacaktır. İnşallah bol ve bereketli bir bahar olur." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenci ve vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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