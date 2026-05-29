Haberler

Yozgat'ta kayıp 3 yaşındaki Aybüke için arama çalışması başlatıldı

Yozgat'ta kayıp 3 yaşındaki Aybüke için arama çalışması başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Aybüke İnce için jandarma, polis, AFAD ve gönüllülerden oluşan ekip geniş çaplı arama başlattı.

YOZGAT'ın Çayıralan ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 3 yaşındaki Aybüke İnce için Yozgat ve Kayseri'den sevk edilen jandarma, polis, AFAD ve orman işletme şefliği personelleri ile gönüllülerden oluşan ekip, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyünde oturan İnce Ailesi, çocukları Aybüke İnce'den bir süre haber alamayan evlerinin çevresinde arama yaptı. Ancak çocuğu bulamayan aile bunun üzerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Alamettin Yaylası mevkisine Yozgat ve Kayseri'den takviye jandarma, polis, AFAD, orman işletme müdürlüğü ile gönüllülerden oluşan ekip sevk edildi. Bölgeyi abluka altına alan ekiplerin Aybüke'yi bulmak için başlattığı çalışmalar sürdürülüyor.

Yozgat Valiliğinden konuya ilişkin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası'nda evinden uzaklaşan Aybüke İnce'nin bulunması için geniş çaplı arama çalışması yürütüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimiz koordinasyonunda, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı komando, JASAT ve asayiş timlerimiz, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, Yozgat AFAD ekiplerimiz ve AFAD gönüllülerimiz, Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, Kayseri JAK ve komando timlerimiz, Kayseri AFAD ekiplerimiz ile çok sayıda gönüllü vatandaşımızın katılımıyla başlatılan arama çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Çalışmalarda görev alan ekiplerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yavrumuzun sağ salim bulunması için devletimizin tüm imkanlarıyla arama çalışmalarımız kesintisiz sürecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi

İran, ABD uçağını düşürdü
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına, Özel'den ilk yorum
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti

Haberi alan hastaneye koştu! Sadece 16 yaşındaydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Makam aracı' tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...

Kılıçdaroğlu'na ilk kez böyle sert yüklendi: Kılavuzu karga olanın...
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu

CHP'de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
Mardin'de yol verme kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 7 yaralı

Trafikte vahşet anları kamerada! Ölü ve yaralılar var
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı

Akın akın geliyorlar! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Vatan Özcan: Türkiye'yi seçtim çünkü adım Vatan!

''Vatanım orası'' dedi, Türkiye'yi seçti
Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu

Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı dünyaca ünlü forvet de belli oldu