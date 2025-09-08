Yozgat'ta 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Törenle Başladı

Yozgat'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'ın Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Program, TOKİ 100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde devam etti. Burada öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, çocuk şarkıları seslendirdi ve şiirler okudu.

Altınkaynak, yaptığı konuşmada, il genelindeki 449 okulda 5 bin 572 öğretmen ve 65 bin 502 öğrencinin ders başı yaptığını söyledi.

Altınkaynak, öğrencileri güçlü yarınlarına hazırlamak için çalışacaklarını belirtti.

İlk ders zilini çalan Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, sınıfları ziyaret etti, öğrencilere başarılar dileyerek çeşitli hediyeler verdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir ve veliler katıldı.