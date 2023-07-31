Yozgat'ta 2 Bin Dekar Buğday Alanı Yandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Temrezli köyü yakınlarında bulunan 2 bin dekar buğday ekili alan, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, Sorgun Özel İdare Müdürlüğü ve Sorgun Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak yangında 2 bin dekar buğday ekili alan zarar gördü.