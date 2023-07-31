Yozgat'ta 2 Bin Dekar Buğday Alanı Yandı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Temrezli köyü yakınlarında bulunan 2 bin dekar buğday ekili alan, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, Sorgun Özel İdare Müdürlüğü ve Sorgun Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak yangında 2 bin dekar buğday ekili alan zarar gördü.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2 bin dekar buğday ekili alan yandı.
Temrezli köyü yakınlarındaki ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sorgun Özel İdare Müdürlüğüne bağlı iş makineleri ve Sorgun Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, köylülerin de destek vermesiyle uzun uğraşılar sonucunda söndürüldü.
Yangında 2 bin dekar buğday ekili alan zarar gördü.
Bu arada AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Temrezli köyünde tarlaları yanan vatandaşlarla görüştü.