Yozgat'ta 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Abdurrezzak Canpolat Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Beytullah Yılmaz yaptı.

Gaziler adına konuşan Ömer Güran da gaziliğin bir rütbe değil, ömür boyu taşınacak bir şeref olduğunu söyledi.

Tören, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen programlarla sona erdi.