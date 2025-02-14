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Yozgat'ta 17 Aranan Şüpheli Yakalandı

Yozgat'ta 17 Aranan Şüpheli Yakalandı
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Şefaatli ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Şefaatli ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 40,3 gram esrar, 6,7 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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