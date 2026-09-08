Yozgat'ta 15 bin dolu makaron ele geçirildi
Yozgat'ta polis ekiplerince 15 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta polis ekiplerince 15 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden Yozgat'a araçla kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen aracı kent girişinde durduran ekipler, yaptıkları aramada 15 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA