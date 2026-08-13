Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 15 Bin Makaron Ele Geçirildi
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 bin 560 makaron, çok sayıda boş sigara kutusu, elektronik sigara ve 40 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 15 bin 560 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adres ve eklentilerine düzenlenen operasyonda, 3 bin 560'ı dolu toplam 15 bin 560 makaron, 1 sigara sarma makinesi, 2 elektronik sigara, 4 bin 537 boş sigara kutusu ve 40 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli B.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.