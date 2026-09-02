Yozgat'ta kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

Yozgat'ın Yerköy ve Akdağmadeni ilçelerinde, 12 bin 160 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 44 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman'dan Yozgat'a kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adres ve eklentilerine düzenlenen operasyonda, ???????12 bin 160 doldurulmuş makaron ile 44 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA