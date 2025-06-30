Yozgat Sorgun'da Yaz Kur'an Kursları Başladı

Yozgat Sorgun'da Yaz Kur'an Kursları Başladı
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Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, yaz Kur'an kurslarına 5 bin öğrencinin katılmasını hedeflediklerini açıkladı. Kurslar 15 Ağustos'ta sona erecek ve çeşitli derslerin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı.

Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, AA muhabirine, yaz Kur'an kurslarına 5 bin öğrencinin katılmasını hedeflediklerini söyledi.

İlçe merkezi ve köylerde bugün başlayan yaz Kur'an kurslarının 15 Ağustos'ta sona ereceğini belirten Yaykın, "Müftülüğümüz bünyesinde toplam 260 personelimiz Kur'an kurusu açacak. İlçe merkezimizdeki Hacı Ali Mescidi bünyesinde yaş aralıkları 10-18 olan erkek öğrencilerden Yatılı Yaz Kur'an Kursu'na da öğrenci alınacaktır." dedi.

Yaykın, kurslarda Kur'an-ı Kerim, itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersleri ile sosyal ve kültürele etkinliklerin düzenleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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