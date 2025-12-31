Haberler

Sorgun'da kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 11 köy yolu, ekiplerin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. İlçe Özel İdare Müdürü, sürgün nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandığını, ancak tüm yolların açıldığını belirtti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 11 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 10-15 santimetreyi geçtiğini belirtti.

Kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı 11 köy yolunun ulaşıma kapandığını dile getiren Kayhan, "Ekiplerimiz kar yağışıyla yol açma çalışmasına başladı. Sürgün nedeniyle bazı bölgelerde ulaşım aksıyor. Ekiplerimiz kısa sürede ulaşıma kapanan yolları açtı, şu an kapalı köy yolumuz bulunmuyor. Vatandaşlarımızdan kar lastiği olsa bile zincirsiz yola çıkmamalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
