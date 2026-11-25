Yozgat Sorgun-Çekerek yolunda işçileri taşıyan kamyonet devrildi, 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde işçileri taşıyan kamyonet, Sorgun-Çekerek kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde devrildi ve kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
A.Ç'nin kullandığı 06 FF 3714 plakalı kamyonet, Sorgun- Çekerek kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan M.O, M.Y, M.Ç. ile M.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA