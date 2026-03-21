Yozgat'ta jandarma bayram denetimlerini sürdürüyor

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent genelinde sürücülere yönelik denetimlerini artırdı. Durdurulan araçlardaki sürücülere ikramlar yapılırken, alkol ölçümünde yüksek çıkan sürücülere ceza uygulandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, yol kontrol noktalarında durdurulan sürücü ve yolcuların Ramazan Bayramı'nı kutlanarak, kolonya, şeker ve çikolata ikramında bulunuyor.

Akdağmadeni ilçesinde durdurulan bir sürücünün alkol ölçümünde 1,55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 25 bin lira ceza kesildi. Ayrıca sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Aydıncık ilçesinde de bir sürücünün 0,65 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücüye, 25 bin lira da ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul
