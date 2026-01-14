Haberler

Yozgat İl Sağlık Müdürü Karaarslan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yozgat İl Sağlık Müdürü Karaarslan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Yozgat İl Sağlık Müdürü Mehmet Akif Karaarslan, Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında, 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları değerlendirdi. Karaarslan, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek, toplumsal olaylara dikkat çekti.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Mehmet Akif Karaarslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaarslan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Müdür Karaarslan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" fotoğrafına oy veren Karaarslan, "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karelerini tercih etti.

Karaarslan, Anadolu Ajansının dünyada sayılı ajanslardan biri olduğunu, özellikle toplumsal olaylarda duyarlılık göstererek bu tür etkinliklerde her zaman öne çıktığını söyledi.

Farklı kategorilerde öne çıkan fotoğraflardan tercihte bulunduklarını belirten Karaarslan, "Maalesef 2025 yılında Filistin ve Gazze'yle ilgili acı olaylar var. Özellikle burada yaşanan dram hiçbir insanın tasvip edebileceği, kabul edebileceği bir olay değil. Dolayısıyla Gazze'de yaşanan dramı sergileyen fotoğraflardan ve diğer fotoğraflardan tercihlerimizi yaptık. Böyle bir etkinliğe imza atmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
500

