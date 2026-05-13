Yozgat İl Jandarma Komutanı Yalınkılıç'a başarı belgesi verildi

Yozgat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç'a, kentte kişilere karşı işlenen suç oranlarının düşürülmesi nedeniyle başarı belgesi verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 2025-2026 yıllarının ilk 3 aylık verilerinin karşılaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2025-2026 yılı ilk 3 aylık dönem mukayese edildiğinde, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun oransal olarak azalmasında göstermiş olduğu gayretten dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi tarafından tevdi edilen başarı belgesi, Valimiz Mehmet Ali Özkan tarafından İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç'a verildi."

Vali Özkan'ın da gösterdiği başarı dolayısıyla Yalınkılıç'ı tebrik ederek, başarılarının devamını dilediği belirtildi.