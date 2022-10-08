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Tek geçim kaynağıydı! Gece ahıra giden vatandaş gördüğü manzara karşısında adeta yıkıldı

Güncel Haberler

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yıldırım isabet eden ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu. Gece saatlerinde ahıra gidip gördüğü manzara karşısında yıkıma uğrayan vatandaş, yetkililerden yardım bekliyor.

Kuzgun Köyünde hayvancılıkla uğraşan Seyit Kocaoğlu'nun ahırına dün gece yıldırım isabet etti. Ahırı kontrol etmek için gelen Kocaoğlu, 7 büyükbaş hayvanının telef olduğunu gördü. Kocaoğlu durumu yetkililere bildirdi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların yıldırım isabet etmesi sonucu telef olduğunu belirledi.
Geçimini sağladığı hayvanların telef olmasından dolayı büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Kocaoğlu, "Gece kalktım, yıldırım nedeniyle 7 tane hayvanımız telef oldu. Yetkilerden yardım bekliyoruz." dedi.

İşte ahırdaki o görüntü;

Tek geçim kaynağıydı! Gece ahıra giden vatandaş gördüğü manzara karşısında adeta yıkıldı

Tek geçim kaynağıydı! Gece ahıra giden vatandaş gördüğü manzara karşısında adeta yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çekerek Yozgat 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

ilhan kır :

geçmiş olsun gerçekten çok üzüldüm Allah yardımcınız olsun

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