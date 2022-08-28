Yozgat haber... Yozgat'ta dolu ve sağanak yağış etkili oldu Güncel Haberler Edinilen Yozgat haberine göre - Yozgat'ta dolu ve sağanak yağış etkili oldu Yozgat'ın Çekerek ilçesinde etkili olan fırtına, dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. - Yozgat'ta dolu ve sağanak yağış etkili oldu YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde etkili olan fırtına, dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat boyunca etkisini sürdüren dolu ve sağanak yağış sele dönüştü. Yollar göle dönerken araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. İlçe merkezinde Yeniyol Mahallesinde dere yatağında taşkınlar meydana geldi. Fırtına nedeni ile elektrik arızaları oluştu. İlçede bazı bölgelerine kısa süreli elektik verilemedi. Ahırlarda bulunan samanlar ise sele teslim oldu. Bayındırhüyük ve İsaklı köylerinde ise dolu yağışı nedeni ile pancar ekili araziler zarar oluştu. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mesut Süzener Hisarcık Çekerek Fırtına Yozgat Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yozgat haber... Yozgat'ta dolu ve sağanak yağış etkili oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.