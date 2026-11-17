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Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde polis ekiplerince ticari araç sürücülerine kış lastiği kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Çayıralan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren ticari taksi ve yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmada sürücülere, kış koşullarına uygun lastik kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı hızın azaltılması, takip mesafesinin korunması, yola çıkmadan önce lastiklerin durumu ve hava basıncının kontrol edilmesi konularında bilgi verildi.

Kaynak: AA