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Yozgat Çamlık'ta kaybolan kadın, AFAD ekiplerince 200 metre yakınında bulundu

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Yozgat Çamlık Milli Parkı'nda ailesiyle yürüyüş yapan kadın kayboldu, yakınlarının ihbarıyla AFAD ekipleri arama başlattı. Ekipler, kadını kaybolduğu yerin 200 metre yakınında yaklaşık 2 saat sonra bitkin halde buldu; yürümekte güçlük çeken kadın hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta ailesiyle yürüyüş yaptığı Çamlık Milli Parkı'nda kaybolan kadın, AFAD ekiplerince bulundu.

Çamlık Milli Parkı'nda ailesiyle yürüyüş yapan K.T. (51), bir süre sonra kayboldu.

K.T'yi çevrede bulamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.

Ekipler, K.T'yi kaybolduğu yerin 200 metre yakınında yaklaşık 2 saat sonra bitkin halde otururken buldu.

Yürümekte güçlük çektiği öğrenilen kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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