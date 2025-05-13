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Yozgat Bozok Üniversitesi'nde Deneysel Araştırmalar Merkezi Açıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde Deneysel Araştırmalar Merkezi Açıldı
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Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde kurulan Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DARUM), bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla hizmete girdi. Merkez, sağlık ve biyoloji alanlarında önemli araştırmalara ev sahipliği yapacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde kurulan Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DARUM), düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şeyh Osman Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan Diş Hekimliği Fakültesi arkasında kurulan merkezin açılışında konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, DARUM'un Yozgat'ta bilimsel çalışmaların gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar da merkezin, bilimsel araştırmalarda önemli bir ihtiyacı karşılamak amacıyla kurulduğunu belirtti.

Merkezin araştırma modellerine uygun altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Yaşar, "Merkezimizde şu anda deney hayvanlarımız bulunuyor ve araştırmalarımız başlamış durumda. Bu alan, başta sağlık ve biyoloji olmak üzere birçok disiplinde bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapacak" dedi.

Amaçlarının bu alandaki eksikliği gidermek ve üniversitenin araştırma kapasitesini artırmak olduğunu ifade eden Yaşar, ilerleyen dönemde merkezin daha büyük bir alana taşınmasının planlandığını kaydetti.

Açılışın ardından Vali Özkan, Rektör Yaşar ve protokol üyeleri, merkezde incelede bulundu.

Merkezin, özellikle sağlık, biyoloji ve veterinerlik alanlarında yapılan çalışmalara altyapı sağlayarak akademik üretkenliği artırması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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