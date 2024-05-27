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Yozgat Bozok Üniversitesi Mezuniyet Töreninde İsrail'in Filistin'e Saldırıları Protesto Edildi

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Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi mezuniyet töreninde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, mezun öğrencileri tebrik ederken, Filistin'deki zulme sessiz kalmanın insani ve ahlaki sorumluluğa aykırı olduğunu vurguladı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesinin mezuniyet töreninde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Üniversite yerleşkesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, mezun öğrencileri tebrik etti.

Dünyanın dört bir yanında yaşanan acı ve zulümlerin görmezden gelinemeyeceğini ifade eden Yaşar, "Özellikle, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı yürüttüğü katliam, insanlık onurunu zedeleyen ve vicdanları yaralayan bir trajedi olarak karşımızda durmaktadır. Bir üniversite olarak bilimin, aklın ve vicdanın ışığında hareket etmek zorundayız. Filistin'de yaşananlar, sadece Filistin halkının değil, tüm insanlığın ortak acısıdır. Masum insanların hayatını kaybettiği, çocukların yetim kaldığı, evlerin yıkıldığı bu zulme karşı sessiz kalmak, insani ve ahlaki sorumluluğumuza aykırıdır." dedi.

Yaşar, Filistin'de yaşanan zulme karşı sessiz kalınamayacağını anlatarak, "Filistin halkına yapılan zulmü kınıyor ve uluslararası toplumun bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve onların acılarını paylaşıyoruz. Onlara dualarımızla ve elimizden gelen yardımlarla destek olmalıyız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından mezun öğrenciler omuzlarında Filistin bayrağı ve atkısıyla sahnede kep attı, Filistin bayrağı açtı.

Kaynak: AA / Güncel

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