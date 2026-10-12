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Yozgat Belediyesi, veli WhatsApp gruplarındaki şebeke suyu iddialarını yalanladı

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Yozgat Belediyesi, veli WhatsApp gruplarında şebeke suyunda bulaşıcı hastalıklara neden olan unsurlar bulunduğu iddialarını yalanladı. Belediye, suyun içilebilir olduğunu, düzenli denetlendiğini ve içme suyundan kaynaklı hastalık başvurusu bulunmadığını bildirdi.

Yozgat Belediyesi, bazı haberleşme gruplarında şebeke suyunun bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek unsurlar içerdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bazı veli WhatsApp gruplarında şebeke suyuyla ilgili asılsız iddiaların paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı veli WhatsApp gruplarında, belediyemiz şebeke sularında bulaşıcı hastalıklara neden olan unsurlar bulunduğuna yönelik paylaşımlar yapılmaktadır. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Belediyemiz tarafından hemşehrilerimize içilebilir kalitede şebeke suyu ulaştırılmakta olup, şebeke suları Yozgat Halk Sağlığı ekiplerince düzenli olarak denetlenmektedir. Kurumumuz tarafından konuya ilişkin yapılan araştırmalar sonucunda, ilimizdeki sağlık merkezlerine içme sularından kaynaklanan herhangi bir hastalık nedeniyle başvuru yapılmadığı tespit edilmiştir. Hemşehrilerimizin kamuoyunda endişeye neden olabilecek, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini ve yalnızca yetkili kurumlar tarafından yapılan resmi açıklamaları dikkate almalarını önemle rica ederiz."

Kaynak: AA
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