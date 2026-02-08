Haberler

Yozgat Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Boyabatlı tiyatroseverlerle buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Boyabat Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında vatandaşları tiyatro ile buluşturdu.

Boyabat Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında vatandaşları tiyatro ile buluşturdu.

Boyabat Belediyesinin organizasyonu ile Yozgat Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Soner Tumgan'ın yönettiği "Halley Kuyruklu Yıldız, Dünyanın Sonu" adlı 2 perdelik komedi oyununu, ücretsiz olarak sahneledi.

Oyunda, Hacı Hatiboğlu, Hatice Sultan Alan, Soner Tumgan, Merve Erol ve Özkan Öztürk rol aldı.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi Şinasi Çilden Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunun ardından Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından oyunculara plaket ve hediyeler verildi.

Başkan Kara, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Belediye Tiyatro ekibine teşekkür ederek, "İlçemiz sanatseverlerine böyle güzel bir oyunu sahneledikleri için mutlu olduk. İzleyicilerimiz de sanatçılarımızı alkışlayarak keyifle izledikleri oyun için teşekkürlerini sundular. İmkanlarımızı zorlayarak halkımızı bu tür sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Tekrar tiyatro ekibimize ve salonu dolduran izleyicilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

1 ayda ülkemizin kaderi değişti! Peş peşe güzel haberler geliyor
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi

FBI raporunda gizli kaynak konuştu! Epstein aslında...
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Türkiye, TÜVTÜRK'teki bu vahşeti konuşuyor! Çalışanlar tutuklandı
Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

1 ayda ülkemizin kaderi değişti! Peş peşe güzel haberler geliyor
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol

Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol