Yozgat Belediye Başkanı Tarihi Konakları Turizme Kazandıracak

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kentteki tarihi konakları restore ettirerek turizme kazandıracaklarını söyledi.

Arslan, gazetecilere, kent merkezinde Yozgat evleri olarak da bilinen tarihi konakları restore ettirmek için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Arslan, "İstanbulluoğlu Mahallesi'nin üst kısımlarında Yozgat evlerinden oluşan bir tarihi doku oluşturmak, bir sokak ortaya çıkartmak istiyoruz. Daha önce 10'un üzerinde konak restore edildi. Şimdi ise 2. Karslıoğlu Konağı'nın restorasyon projesini ihaleye hazırlıyoruz. Bizim bu dönemdeki önceliğimiz eskileri restore etmek olacak. Belediyenin elinde şu anda 30'a yakın eski ev ve konak var. Kamulaştırması tamamlanmış, inşallah ilk dönemde olduğu gibi bu dönemde de bu tür restorasyon çalışmalarını hızlandıracağız." dedi.

Eski askerlik şube binasını kent müzesine dönüştüreceklerini ifade eden Arslan, "Eski askerlik şubesi, Milli Saraylar'dan kent müzesi olarak kullanılmak üzere belediyemize tahsis edildi. Biz bunu amacı doğrultusunda kullanmak istiyoruz. Kent müzeleri şehrin geçmişini anlatmak, şehri tanıtmak açısından son derece önemli şehirde mutlaka bulunması gereken yapılar. Yozgat'ı bir kent müzesiyle tanıştıracağız. Restorasyonu tamamlanmak üzere olan Yanan hamamını da sosyal ve kültürel amaçlı kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

Arslan, basın müzesi kurmak için de çalışma başlatacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yozgat'ın en azından yakın tarihi geçmişini bir araya toplayarak kentin geçmişine ışık tutacak bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Basın müzesini çok önemsiyorum çünkü yerel basınımızın elinde çok değerli materyaller var. Yozgat'ın geçmişini, tarihini, kültürünü yansıtma açısından bunun heder olmaması lazım. Hem basılı malzemenin hem de kullanılan basılı olmayan malzemenin bir müze ortamında sergilenmesinin Yozgat için çok önemli olduğuna inanıyorum. İnşallah şu ilk günler telaşı geçtikten sonra basın mensuplarımızla bir araya gelip en güzel şekilde bir basın müzesini gerçekleştirelim istiyorum. Bunun için de Kent Park'ta nikah dairesinden boşalacak mekanı düşünüyoruz."