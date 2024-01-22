Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Köse, Çamlık Belediye Sosyal Tesisleri'ndeki etkinlikte, yaptıkları ve yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ak Parti ile ülkenin çağ atladığını, bundan Yozgat'ın da nasibini aldığını belirten Köse, "Başta Cumhurbaşkanım olmak üzere emeği geçenlerden Allah razı olsun. 5 yıllık görev süre zarfında özellikle Büyük Cami çevresi, Millet Bahçesi, konaklar, park ve bahçeler, yol çalışmalarımız, iş ve yaşam merkezi, gençlik merkezi, şefkat evi projelerine imza attık. Özellikle kimsenin cesaret edemediği ve hiçbir belediye başkanının da aslında girmek istemediği altyapı projesini başlattık. Bu proje şehrimiz için hem zorunlu hem de sorumlu olduğumuz bir çalışmadır." diye konuştu.

Tüm belediye başkan adaylarına başarı dileyen Köse, şöyle konuştu:

"Seçim sürecinde her siyasi partinin çıkartmış olduğu aday bizim kardeşimizdir, rakibimiz değildir. Tabi siyaseten rakibimiz ancak onlarda bizim arkadaşlarımız, dostumuzdur. Bu süreci de en güzel bir şekilde kırmadan, dökmeden tamamlayacağız. Onlar da memleketi, milleti, devleti ve halkı için 'ben de varım' diye bu yarışa katıldılar. İnşallah bizler teşkilat olarak halkımızın teveccühü, destekleriyle hep birlikte bu süreci sonuçlandıracağız. Sevinen tarafta AK Parti'miz, Cumhurbaşkanımız olacak. Sevinen de kazanan da inşallah halkımız olacaktır."

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş da Belediye Başkanı Köse'nin birinci dönemde güzel çalışmalar yaptığını, ikinci döneminde de ustalık dönemi olarak daha güzel hizmetlere imza atacağını kaydetti.